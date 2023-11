Assolta Lady Sibillo: la decisione della Corte d'Appello

Assolta per non aver commesso il fatto.

Questo il verdetto emanato dalla Corte di Appello di Napoli, Seconda Sezione Penale, che dopo una lunga camera di consiglio ha riformato la sentenza di condanna emanata in primo grado, mandando assolta Anna Ingenito, alias Lady Sibillo, madre del baby boss Emanuele, ucciso in un agguato nel 2015 allorquando aveva soltanto venti anni.

La donna, accusata di furto aggravato, era stata condannata in primo grado dal Tribunale di Napoli alla pena di mesi 6 di reclusione.

Nella giornata di ieri la Corte di Appello di Napoli, aderendo in pieno alle argomentazioni prospettate dal difensore della donna, l'avvocato Rolando Iorio, ha sancito la assoluta estraneità alla vicenda di Lady Sibillo.

Il Procuratore Generale aveva invece chiesto la conferma della sentenza di condanna emessa in primo grado.