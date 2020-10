Assessore di Padova shock: “Per noi provvedimenti diversi, qui non siamo a Napoli”

Ancora un attacco discriminatorio alla città di Napoli arriva da un politico del nord Italia. Questa volta il protagonista è l'assessore alla Cultura della città di Padova, Andrea Colasio. Commentando la decisione del Dpcm di chiudere tutte le attività ricreative e sociali, l'assessore ha spiegato che in alcune zone sarebbe stato opportuno fare dei distinguo e lasciare aperti coloro che riuscivano a rispettare le regole.

Le parole dell'assessore

Per dar forza alla sua argomentazione ha spiegato: “Mi permetto di dire che qui non siamo a Napoli, esiste una cultura civica molto forte, un senso di comunità e l’idea che la salute è un bene comune molto forte. Anche in Veneto avremmo in alcune sue aree potuto differenziare gli effetti del Dpcm. Aver fatto di tutta l’erba un fascio secondo me è una scelta sbagliata anche se nessuno deve sottovalutare il fattore rischio”. Una dichiarazione ripresa da Ivan Grozny Compasso su PadovaOggi, che farà sicuramente discutere.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per approfondimenti PADOVAOGGI