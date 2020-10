Metro Rione Alto, assembramenti e nessun rispetto delle misure di prevenzione

Movida fino alle 22, poi divieto per tutti gli esercizi commerciali della vendita con asporto di alcolici, feste pubbliche e private con un massino di 20 persone, no a sagre e fiere. L’aumento preoccupante dei casi Covid in Campania negli ultimi giorni ha costretto il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, ad adottare nuove misure aggiuntive a quelle vigenti, contenute nell’ordinanza n.75 e valide fino al 7 ottobre, per evitare il più possibile episodi e occasioni di contagio. Ma in tanti si chiedono: serviranno queste disposizioni se poi durante il giorno si creano assembramenti nelle vie della città, e nei mezzi pubblici non viene rispettato il distanziamento fisico e le altre misure di prevenzione?

Questa era la condizione della stazione della metropolitana (Linea 1) di Rione Alto questa mattina: assembramenti e nessun rispetto delle regole sia nei vagoni che all’uscita. Ad aggravare la situazione, già fuori controllo, e a convogliare il flusso di gente in una sola e unica direzione, le scale mobili che sono ferme da prima del lockdown.

