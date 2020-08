Napoli, tutti al mare la prima domenica di agosto: salta la distanza sociale

Affollate oggi le non molte spiagge pubbliche e private del litorale napoletano. È la fotografia della prima domenica di agosto partenopea, in cui i cittadini hanno preferito non spostarsi e restare in città pur non facendosi mancare la frescura del mare.

Due i motivi della scelta: evitare di spostarsi in tempi di Covid, e il fatto che il mare partenopeo dal lockdown in avanti si è mostrato decisamente più limpido che in passato.

Una scelta però che ha un contraltare: lo spazio a disposizione sugli arenini si è dimostrato poco, e non sono stati rari i casi oggi di mancato rispetto di distanziamento sociale.

Pienone soprattutto negli stabilimenti di Posillipo, ma anche per la più "popolare" rotonda Diaz tra arenile e scogli affollatissimi.