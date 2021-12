Assembramenti all'esterno del San Carlo, gli organizzatori: “Un affronto di Verdoliva”

"Si rigetta l'attacco dell'Asl". Dalla Petito Produzioni e dal produttore Agostino Sacca del film "I fratelli De Filippo", che in questo momento si sta proiettando al teatro San Carlo di Napoli, arriva la risposta dopo l'intervento del direttore generale dell'Asl Napoli 1 Centro Ciro Verdoliva, che ha deciso di non partecipare all'evento, a cui sono presenti anche i presidenti del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati e della Camera Roberto Fico, in segno di protesta contro gli assembramenti verificatisi fuori al teatro. Disposto anche l'intervento degli operatori del dipartimento di prevenzione dell'Asl i quali hanno richiesto alla produzione tutta la documentazione relativa all'organizzazione dell'evento.

La produzione si dice pronta a dimostrare di aver lavorato "con la massima serenità. Sono presenti le massime cariche dello Stato che rendono quest'organizzazione complessa, ma le procedure sono state rispettate. Abbiamo richiesto il Super green pass a tutti e di indossare solo mascherine Ffp2". Per la produzione, l'assembramento si è verificato "soltanto fuori al teatro, ma l'organizzazione non può essere responsabile di quanto avviene fuori". Le parole di Ciro Verdoliva sono ritenute un "affronto sgradevole. Molti hanno aspettato pazientemente la fila, invece questa persona evidentemente si era stufata di aspettare".