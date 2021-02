Movida, sold out a piazza Bellini: presenze come in era pre Covid/Video

L'annuncio del ritorno in zona arancione della Campania, da domenica, non spaventa tanti giovani napoletani. Tante le presenze ieri sera in piazza Bellini, centro della movida cittadina. A denunciare l'accaduto è il consigliere regionale Francesco Emilio Borrelli che ha condiviso un video giratogli da un utente: "Consigliere mentre tornavo a casa mi sono imbattuto in questo scenario. Centro storico. Assurdo".

La Campania torna in zona arancione

Lo aveva preannunciato Vincenzo De Luca, ma la tento temuta zona arancione è diventata realtà. Ad ufficializzare la decisione che era nell'aria da questa mattina il ministero della Salute. Il ministro Roberto Speranza ha firmato le nuove ordinanze che entrano in vigore domenica 21 febbraio. Campania, Emilia Romagna e Molise passano in zona arancione.

A causare il passaggio da zona gialla a zona arancione per la Campania il peggioramento dell'indice Rt e l'incremento dei contagi. Sotto accusa i mancati controlli soprattutto nei weekend e gli assembramenti segnalati e denunciati nelle ultime settimane (a cominciare dalla rissa di Carnevale con un 15enne ferito da una coltellata)