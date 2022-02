Scoperti a ballare e bere assembrati: interviene la Polizia

Stanotte gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa sono intervenuti in via Aurelio Fierro per una segnalazione di schiamazzi e musica ad alto volume provenienti da un locale.

I poliziotti, giunti sul posto, sono entrati ed hanno trovato uno spazio allestito con una consolle musicale ed hanno sorpreso numerose persone assembrate, intente a ballare e a consumare bevande alcoliche. Gli operatori hanno interrotto la musica ed identificato il titolare, un 35enne napoletano, che non ha esibito alcuna autorizzazione allo svolgimento dell’attività di intrattenimento danzante e lo hanno denunciato per apertura abusiva di luoghi di pubblico spettacolo o trattenimento in violazione delle prescrizioni dell'Autorità a tutela della incolumità pubblica.

Lo hanno altresì sanzionato per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché ha omesso di far rispettare il distanziamento sociale alla clientela. Infine, due dipendenti sono stati sanzionati per aver somministrato bevande alcoliche sprovvisti del dispositivo di protezione individuale.