Una cinquantina di ragazzi assembrati in strada: intervengono i vigili

Blitz della polizia municipale ieri sera a Cardito, in via Bari, dove da un pò di tempo si assembrano quasi ogni sera fino a tarda notte quasi una cinquantina di giovani, creando una vera e propria movida selvaggia improvvisata, lasciando per la strada bottiglie vuote ed ogni tipo di rifiuto. Assembramenti e assenza di dispositivi di sicurezza oltre al disturbo della quiete pubblica. All'arrivo delle pattuglie i ragazzi sono scappati via, ma ci sono molte telecamere in zona che aiuteranno le forze dell'ordine a riconoscerli.

"Bisogna rispettare le regole e soprattutto non trasformare in ghetti le strade del paese - dichiara il sindaco Giuseppe Cirillo - da un po' di tempo la mattina venivano ritrovate bottiglie e rifiuti vari in quella strada, noi non ci fermeremo - conclude il sindaco - le regole vanno rispettate e puniremo i responsabili con azioni congiunte tra polizia municipale e carabinieri".