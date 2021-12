Centinaia di studenti assembrati ad una festa: blitz in discoteca dei Carabinieri

Una festa in discoteca con centinaia di giovani liceali. Le basilari regole per evitare i contagi completamente disattese. Accade a Pollena Trocchia, questa notte. I carabinieri della compagnia di Torre del Greco hanno identificato i partecipanti, tutti muniti di greenpass, e sanzionato il titolare del locale. 70mila euro le multe applicate anche per omessa visita medica e formazione ai dipendenti.

Il controllo è stato svolto nell'ambito di un servizio ad alto impatto nei comuni di Cercola e Pollena Trocchia. In arresto un uomo del '59 che aveva realizzato un allaccio abusivo alla rete elettrica della sua abitazione. Denunciato in stato di libertà un 23enne di Pollena Trocchia nella cui abitazione i militari hanno rinvenuto 20 grammi di marijuana e 3 cartucce calibro 12. Sono due i giovani segnalati per uso di droga. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni