Assembramenti alla Circum per Sorrento: disattesa la stretta della Regione sui mezzi pubblici | VIDEO

Controlli zero. È quanto viene lamentato dai sindacalisti dell'Orsa a proposito delle partenze in direzione Sorrento dalla stazione della Circumvesuviana di piazza Garibaldi.

Le numerose persone, in un video inviato alla redazione di NapoliToday, appaino assembrate in banchina in attesa dei treni, e molte di esse non indossano la mascherina.

Una situazione molto lontana da quanto richiesto negli ultimi giorni dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, che aveva annunciato una pesante stretta a proposito dei dispositivi di protezione da indossare nei mezzi pubblici come bus e, appunto, treni.