Assembramenti ai baretti e traffico "impazzito": polemiche a Napoli

"Che senso ha concentrare le persone fino alle 18,00 e non diluire le folle nelle 24 ore, quando questa è la realtà e c'è l’affollamento delle strade con pericolo per tutti", scrive l'avvocato Angelo Pisani su Facebook. "Che penseranno gli insegnanti che dovranno accogliere in classe i giovani che hanno affollato le strade della movida?". E' invece il pensiero di Gianni. Questi sono solo alcuni tra i tantissimi post che stanno girando sui social corredati da foto che immortalano il caos che si è creato nelle strade della movida partenopea dal pomeriggio di ieri. Si è aperto un vero e proprio scontro generazionale con i più maturi che accusano i più giovani di non considerare i rischi di tali comportamenti per la loro salute e soprattutto per quella dei loro cari più anziani e gli under 40 che sono stufi delle continue restrizioni a cui devono essere sottoposti da ormai un anno.

Multe al Vomero

I carabinieri della compagnia Vomero hanno sanzionato per le normative anti-covid 44 persone per un importo complessivo di più di 12mila euro nelle strade della movida. Tutti ragazzi trovati in strada senza un valido motivo previsto dalle normative anti contagio o perché senza la prevista mascherina. Identificate 172 persone - di questi 31 pregiudicati - ed effettuato in totale 39 perquisizioni. Sono state cinque le persone segnalate alla prefettura quali assuntori di sostanze stupefacenti e quattro i veicoli sequestrati.

Lungomare

Era andata meglio invece ieri sul Lungomare, con i ristoranti pieni complice anche il sole e le temperature miti, ma con i distanziamenti rispettati.