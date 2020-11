In 30 ad una festa in un bar: chiuso locale del centro storico

In trenta stavano festeggiando un compleanno all'interno di un bar di Monteoliveto, a Napoli, senza che la titolare avesse esposto, all'ingresso dell'esercizio commerciale, il cartello riportante il numero massimo di persone ammesso nel locale.

E' quanto hanno scoperto gli agenti del commissariato Decumani nel corso di un servizio straordinario di controllo del territorio nel centro storico di Napoli. Ventidue le persone identificate nel corso ei controlli. Sono scattate multe per 800 euro alla titolare del bar oltre alla chiusura del locale per quattro giorni per inottemperanza delle misure anti-Covid-19