Asse mediano, la denuncia: "Non è vero che è stato riaperto"

“Non si apre ancora. Le dichiarazioni della consigliera Coccia hanno indotto in errore molti giornali autorevoli. L’asse mediano non apre, ho acquisito informazioni dalla Municipalità con il responsabile dei lavori e le procedure sono in corso. La fine dei lavori è prevista a fine settimana e quindi imminente la riapertura”. Lo ha detto il sindaco di Mugnano Luigi Sarnataro intervenendo nella trasmissione Barba&Capelli condotta da Corrado Gabriele su Radio Crc Targato Italia e in onda dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 9.

Il chiarimento

Poi ha aggiunto: “Ci siamo fidati ma prima di parlare bisogna avere la certezza. Rassicuro però che in tempi brevi si riaprirà. Sullo svincolo di Scampia invece, non si hanno ancora notizie ed è legato tutto alla vicenda del campo rom”. Infine una critica per la scarsa attenzione alle periferie e alla provincia: “Chi ha sollevato proteste su questa vicenda ha fatto bene, le istituzioni devono avere la stessa attenzione per chi vive in periferia come per chi vive in centro”.