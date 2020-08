Asse Mediano, lavori sull'intero asse fino al 31 dicembre

Sull'Asse Mediano, fino a giovedì 31 dicembre 2020, per lavori di manutenzione ordinaria riguardanti gli interventi di pavimentazione e di ripasso per il ripristino della segnaletica orizzontale, nella fascia oraria compresa tra le 8.00 e le 17.00 è attivo il restringimento di carreggiata sull'intero asse, in tratti saltuari ed in entrambi i sensi di percorrenza.

I lavori, effettuati con cantieri di una lunghezza massima di 1,5 km ed estesi anche alle rampe di svincolo dell'arteria, sono sospesi nei giorni festivi e prefestivi.

