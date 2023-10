Tremendo incidente sull'Asse Mediano, agenti penitenziari salvano donne e bambini

Brutto incidente stradale, ieri sera verso le 20.15, all’asse mediano nei pressi uscita Melito direzione Aversa/Napoli, con tre autovetture coinvolte.

È stata una scorta della polizia penitenziaria, in servizio presso il Nucleo Operativo di Napoli Secondigliano e che era in rientro, ad intervenire prima di ogni altro. “Solo grazie al Sostituto Commissario Capasso Emilio, al Sovrintendennte Capo Veglia Trichese Rosario e l’Assistente Capo Gheremedin Mariangela, tutti appartenenti alla Polizia Penitenziaria, si è evitata una tragedia”, spiega Tiziana Guacci, segretario regionale per la Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe.

I tre operatori di polizia hanno messo in sicurezza le vittime dell'incidente, tra cui alcuni bambini e tre donne in stato confusionale. Hanno poi regolato la viabilità stradale, particolarmente complessa per la scarsa illuminazione e la pericolosità della strada.

Donato Capece, segretario generale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Sappe auspica che “l’amministrazione penitenziaria proponga i poliziotti penitenziari per un’adeguata ricompensa a livello ministeriale. Il Sappe dice mille volte grazie ai poliziotti penitenziari in servizio".