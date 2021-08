Grave incidente sull'Asse mediano: furgone finisce in una scarpata. Soccorsi in corso

Un furgone finito in una scarpata. È ciò a cui hanno assistito poco fa gli automobilisti che percorrevano l'Asse mediano. Nei pressi dello svincolo Aversa-Melito si è appena verificato un grave incidente. Non si conoscono le condizioni delle persone all'interno della vettura uscita di strada. A verificarle saranno i carabinieri che sono appena arrivati sul posto insieme ai vigili del fuoco e a personale sanitario del 118.

Non ancora chiara la dinamica dell'incidente. Per ora si sa solo che il guidatore della vettura ha perso il controllo uscendo di strada e finendo nella scarpata. Fiato sospeso per conosce le sue condizioni e di chi occupava con lui la vettura. La dinamica dell'incidente fa temere i soccorritori. Il sinistro ha mandato in tilt il traffico veicolare.