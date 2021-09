Asse mediano, nuovi disagi: "Potrebbe riaprire già nei prossimi giorni"

Ancora disagi per gli automobilisti dopo la nuova chiusura dell'Asse mediano. La strada perimetrale per Melito è stata interdetta per alcuni alberi pericolosi, a partire dalla rampa di Viale Umberto Maddalena. Una situazione difficile che, però, già nelle prossime ore potrebbe risolversi.

Ad annunciarlo è Pasquale Di Fenza, consigliere regionale: "Mi sono recato personalmente sul punto in cui sono presenti gli alberi pericolanti che hanno causato la chiusura della Perimetrale di Melito che va da viale Comandante Umberto Maddalena all’Asse Mediano. Sono in corso le operazioni di potatura degli alberi. Nei prossimi giorni la strada dovrebbe riaprire al traffico".

"Ho ascoltato anche le problematiche dei residenti dell’immobile di proprietà di Acer Campania, i quali mi hanno riferito che quegli alberi non sono stati mai manutenuti e rischiano di crollare sulle abitazioni. Ho allertato il Presidente Lebbro e nei prossimi giorni daremo risposte anche agli abitanti dello stabile", ha concluso.