Auto prende fuoco dopo uno scontro: autista di bus estrae dalle lamiere il ferito e prova a spegnere le fiamme

Brutto incidente stradale sull'Asse Mediano. Un'automobile ha tamponato un bus CTP. Ad avere la peggio la prima, che ha preso subito fuoco. L'autista della CTP non si è intimorito, è uscito velocemente dal bus e con l'estintore ha tamponato la situazione, in attesa dei vigili del fuoco, per poi estrarre dalle lamiere l'automobilista ferito.

A raccontare l'accaduto è Augusto Cracco della CTP: "Massimo è un autista CTP che oggi si è trovato in panne con il suo vecchio autobus. Un auto lo ha tamponato e l'auto ha preso fuoco. Massimo ha preso l'estintore ed è intervenuto prontamente per tamponare la situazione, anche se poi il residuo di fiamma ha ripreso quota e si è reso necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Massimo, però, ha anche - e soprattutto - estratto il conducente dell'autovettura dalle lamiere, ed ha faticato perché questa persona era impossibilitata a muoversi per una ferita alla gamba, oltre ad essere di stazza importante. E all'inizio nessuno gli ha dato una mano, salvo poi trovare un paio di automobilisti di buona volontà che si sono fermati. Bravo Massimo, e grazie per la tua abnegazione, malgrado tutte le difficoltà che ogni giorno si incontrano".