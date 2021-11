Assalto in banca: bancomat sfondato con un autocarro - VIDEO

Assalto, verso le 4:30 di questa notte, al bancomat della filiale della Deutsche Bank di Casoria, in via Guglielmo Marconi. I malviventi, stando ad una prima ricostruzione, avrebbero usato un autocarro per sfondare il bancomat e prelevare il contante. Il bottino del furto non è stato ancora quantificato.

Sul fatto indagano i Carabinieri di Casoria, intervenuti sul posto per i rilievi del caso. Utili alle indagini potrebbero tornare le immagini di videosorveglianza della zona. La filiale, nella giornata di oggi, non è operativa per permettere le operazioni di ripristino delle attrezzature e della vetrina danneggiate.