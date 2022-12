Pulizie Asl, 385 lavoratori saranno licenziati in tronco

Quasi 400 lavoratori si preparano a finire in mezzo a una strada. Sono gli operatori dei servizi di pulizia nei locali dell'Asl Napoli 1 Centro e dell'Ospedale del Mare. "La Società si vede costretta a perseguire l’unica soluzione possibile quale il licenziamento collettivo per lo svolgimento di servizi e sanificazione degli immobili della ASL Napoli 1 Centro". Questo messaggio è stato inviato a Regione Campania e Asl Napoli 1 dalle tre aziende che da luglio 2022 si sono aggiudicate l'appalto.

Il numero di lavoratori che sono sul baratro del licenziamento è enorme: 385. Si tratta di oltre la metà delle 770 unità impiegate fino a oggi in questo servizio. Un taglio drastico che Gesap, Epm e Gemaservice, le società coinvolte, giustificano con la congiuntura economica sfavorevole e con l'aumento dei costi. Pare, però, che nelle trattative con i sindacati, le tre ditte, riunite nel Consorzio Csi, abbiano siglato una clausola di salvaguardia sociale per il mantenimento dei 770 lavoratori.

Una storia complicata

La storia di questo appalto è molto tribolata e con un faldone giudiziario degno di nota. NapoliToday ha raccontato a più riprese le evoluzioni, i passaggi di mano, le ambiguità e i rischi per i quasi 800 lavoratori (in origine erano quasi 900).

Per quasi undici anni, fino al 2018, il servizio di pulizie dell'Asl è stato prorogato mese dopo mese in prosecuzione di un bando scaduto nel 2008. L'Asl, per regolarizzare l'anomalia, pubblicò un nuovo bando da 140 milioni di euro, vinto nel 2019 dalla Romeo Gestioni. In seguito al ricorso della ditta perdente, la Consorzio Meridionale, il tribunale ritenne illegittima l'aggiudicazione da parte dell'Asl e divise il servizio in due blocchi, affidandoli alle due contendenti. Romeo e CM cominciarono a lavorare insieme a gennaio del 2021, tre anni dopo la pubblicazione del bando, assorbendo la totalità dei dipendenti attraverso il passaggio di cantiere.

A quel punto, però, era comparsa una nuova ombra sulle pulizie dell'Asl. Parallelamente alla gara aggiudicata, un'altra molto simile era stata pubblicata nell'ottobre 2020 da Consip, ente appaltatore dello Stato. Vincitore di questo appalto è risultato il Consorzio servizi integrati, all'interno del quale figurano due aziende, Gesap ed Epm, che hanno gestito in proroga il servizio dal 2008 al 2018.

C'erano, quindi, due aggiudicatari di due bandi diversi per lo stesso servizio. Un pasticcio burocratico che non poteva non scatenare un'altra sfilza di ricorsi e controricorsi dalla fine di gennaio 2021 fino a marzo 2022, quando il tribunale ha intimato all'Asl Napoli 1 Centro di assegnare le pulizie a chi si era aggiudicato la gara Consip, cioè Csi con all'interno oltre alle già citate ditte, anche Gemaservice. Il nuovo passaggio di cantiere è avvenuto ufficialmente il 7 luglio 2022.

Le minacce di licenziamento

Tutto è rimasto più o meno tranquillo fino alla metà di novembre quando si sono rincorse voci di licenziamenti di massa. Voci che si sono materializzate nelle lettere che le tre ditte hanno inviato alla Regione Campania il 23 novembre 2022. Le comunicazioni sono tutte uguali, eccezion fatta per le specificità delle varie imprese e per il numero di dipendenti da licenziare: 212 per Epm, 132 per Gesap e 41 (la totalità) per Gemaservice.

Le motivazioni indicate sono tre: L’esubero scaturisce dalle seguenti motivazioni: in primis, che la convenzione Consip non prevederebbe un numero di unità impiegabili né tantomeno un numero di ore utilizzabili; in secondo luogo, l’importo del corrispettivo delle prestazioni rese risulta nettamente inferiore al contratto di appalto precedente; infine, l’aumento dei costi indiretti, derivanti dalla contingente situazione internazionale.

Il secondo motivo, cioè il paragone con l'appalto precedente, è particorarmente curioso. Le tre ditte hanno partecipato alla gara Consip con un notevole ribasso. Basti pensare che il bando dell'Asl ammontava a 140 milioni per le pulizie nei locali dell'Azienda e dell'Ospedale del Mare, mentre quello Consip ammontava a 135 milioni, 5 in meno ma con un'area di competenza molto più ampia che copriva tutte le Asl della Campania e anche alcune della Puglia. Perché gareggiare per un appalto conoscendo le cifre e poi lamentarsi delle cifre stesse?

Asl e Regione

Per ora, da Asl e Regione Campania non arrivano repliche. In via informale, l'Azienda sanitaria fa sapere che non entrerà nel merito della vicenda e che l'unica cosa sulla quale farà leva è il mantenimento degli standard qualitativi. Come erogheranno lo stesso servizio con la metà del personale le aziende del consorzio servizi integrati non lo specificano. Il punto sul quale sono molto chiare, invece, è che la procedura di licenziamento per 385 persone è partita e non si fermerà.