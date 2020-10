Asl Ponticelli, file e assembramenti per cambiare il medico

Nell'epoca del Covid e della digitalizzazione dei servizi può rilvelarsi un'impresa impossibile quella di cambiare il medico il base. Un cittadino ha inviato alla redazione di Napolitoday un video girato con il cellulare all'esterno della sede di via Fratelli Grimmi, a Ponticelli, dell'Asl Napoli 1.

Le immagini mostrano file e assembramenti fin dalle prime ore del mattino. Si tratta di utenti che si sono erecati presso l'unità per cambiare il proprio medico: "Non esistendo un sistema di prenotazione, ci siamo autoregolati - racconta l'utente, che preferisce restare anonimo - Una donna che era in fila dalle 7 ha cominciato a segnare nomi su un foglio di carta, in attesa che la sede aprisse. Si è formato un mega-assembramento".

Eppure, il cambio del medico è un servizio che si dovrebbe richiedere con una semplice mail: "E' da 20 venti giorni che invio mail - prosegue l'utente - e non ho mai avuto risposta". Al termine di una mattinata convulsa, il direttore sanitario della struttura è uscito a parlare con i cittadini, invitandoli a inviare nuovamente una mail. Sperando sia la volta buona.