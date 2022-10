Asili chiusi, mensa ancora ferma: la rabbia dei genitori contro il Comune di Napoli

Nuova manifestazione oggi, dalle 14.30 davanti a Palazzo San Giacomo, del Comitato Genitori Scuole Pubbliche Napoli.

I genitori sottolineano che il 20 ottobre solo 17 asili su 21 hanno aperto a Napoli, "e solo grazie alla mobilitazione". "Alcuni di questi hanno richiuso due giorni dopo – proseguono i genitori – perché evidentemente il privato può fare quello che vuole".

"Lunedì, invece, nonostante gli annunci dell’assessora (Maura Striano, con delega a Scuola e Famiglia, ndR), la mensa non partirà. Si parla del 3 novembre, forse", prosegue ancora il comitato.

"Questa amministrazione è un disastro – proseguono i genitori – A sei settimane circa dall’inizio dell’anno scolastico, a causa dell’incapacità e dell’inettitudine di assessora e dirigenti, le bambine e i bambini napoletani hanno perso 90 ore di scuola rispetto ai loro coetanei di tanti altri posti d’Italia. Questo accade in una città con un altissimo tasso di dispersione scolastica. È questa l’efficienza sbandierata dell’attuale amministrazione? Questo è il risultato della privatizzazione di tutti i servizi? Complimenti".

"A pagare il prezzo più alto, oltre ai bambini, le donne – concludono i genitori – Evidentemente per costringerle ad essere solo madri e a rinunciare al lavoro per stare a casa con i figli la Meloni era inutile, bastava la Striano". I genitori sottolineano che saranno in sit-in davanti alla sede della giunta comunale "finché questa vergogna non finirà".