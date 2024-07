Più asili contro la camorra, l'avvocato delle vittime di Caivano: “Serve personale”

"Giusto aumentare il numero di asili nido per strappare bambini alla strada e agli esempi negativi dei clan. Ma serve un patto tra istituzioni per stabilizzare il personale e creare la continuità per i piccoli". Sul dibattito avviato dal capo della Procura di Napoli, Nicola Gratteri, interviene anche l'avvocato Clara Niola, legale della mamma di una delle cugine stuprate a Caivano, molto impegnata nel sociale sulle tematiche legati alle devianze minorili. "Creare più asili - dice all'Adnkronos l'avvocato Niola - significa dare ai minori in età pre-scolare la maggiore possibilità di poter osservare fin dall'infanzia modelli socialmente validi, così permettendo ai bambini di comprendere quale sia il comportamento più appropriato a seconda delle circostanze e scoprirne le conseguenze".

Meno tempo in famiglia e in strada, più tempo ad osservare ed imparare giusti comportamenti: "Per prevenire che il disadattamento si trasformi in devianza e, nel lungo periodo, in criminalità minorile, la proposta può essere giusta. La logica - aggiunge Clara Niola - potrebbe essere quella di creare un patto più forte tra le Istituzioni. Aumentare il numero degli asili significa assumere maggiore personale specializzato in materia e non lasciarlo nelle reti del contratto a tempo determinato, così da poter creare anche un rapporto di continuità per i piccoli ospiti che tendono a legarsi alle figure di riferimento, quali sono le maestre".