Operatore Asia sbotta in diretta: “Devo togliere gli escrementi dei cani per quei 4 pidocchi che l’azienda mi passa”

Durante la trasmissione, in onda su TeleVomero, con il Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli, arriva una telefonata in diretta di un operatore Asia che lamenta la grande inciviltà delle persone e come lui sia costretto a lavorare tra gli insulti delle persone e a ripulire e le strade dagli escrementi dei cani “per quei 4 pidocchi” con cui la ditta lo paga, cioè 1500 euro mensili.

Subito dopo arriva una seconda telefonata, si tratta di un altro operatore Asia che prende le difese dell’azienda che rappresenta e precisando come, soprattutto facendo turni di notte, si guadagni molto di più dei 1500 euro dichiarati dal primo operatore.

La replica di Del Giudice

In merito alla questione è intervento l’attuale Assessore all’ambiente del Comune di Napoli ed ex direttore Asia Raffele del Giudice a La Radiazza: “E’ vero che c’è tanta inciviltà e gli operatori ecologici ci si devono rapportare ogni giorno ma le parole di quel dipendente sono vergognose. Abbiamo fatto un gran lavoro per costruire la prima grande azienda di trattamento rifiuti del Mezzogiorno, Asia è una ditta più che seria, lo dimostra il fatto che lavorare per Asia sia qualcosa di molto ambito. 1500 euro sono soltanto lo stipendio base per un operatore, si arriva a cifre molto più alte. Se poi si hanno problemi in busta paga ci si rivolge ai sindacati e non si fanno certe piazzate. Se quel che guadagna non gli va bene che dia le dimissioni, chiederò ad Asia di poter incontrare questo dipendente.”