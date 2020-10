Asìa, positivi al Covid in azienda: 100 in isolamento. "Ricaduta importante sulla raccolta dei rifiuti"

Cento dipendenti di Asìa Napoli, l'azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti in città, sono in isolamento e 10 sono risultati positivi al Coronavirus. È stata la stessa azienda a renderlo noto. “Fortunatamente – ha fatto sapere Asìa – nessun lavoratore presenta una gravità della malattia tale da richiedere terapie intensive e gli ospedalizzati sono poche unità".

L'assenza dal lavoro di 100 dipendenti, però, "si protrarrà per settimane, con una ricaduta negativa importante sui livelli di servizio che la città richiede". Per sopperire a queste mancanze, Asìa spiega di aver “provveduto a richiedere un maggior impegno di lavoro straordinario ai suoi dipendenti ed è ricorsa all'impiego di lavoro somministrato per tutto il periodo nel quale sarà necessario provvedere all'integrazione degli equipaggi per lo svolgimento dei regolari servizi di igiene urbana e raccolta dei rifiuti".

Sono state messe in atto – spiegano – “tutte le misure di prevenzione e sicurezza dei propri lavoratori, nel rispetto di ogni norma e protocollo e con il confronto permanente con le Organizzazioni sindacali". Infine, Asìa nella sua nota "augura ai propri lavoratori, risultati positivi al coronavirus, una pronta guarigione, ringrazia le maestranze che si stanno prodigando per sopperire alle oggettive difficoltà organizzative del momento e invita la cittadinanza a comprendere lo sforzo straordinario che è richiesto alla nostra azienda in questa particolare circostanza".