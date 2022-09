Concorso Asia per 26mila aspiranti netturbini: presenti anche oltre mille laureati

Anche 1.232 laureati tra gli oltre 26mila aspiranti netturbini che oggi hanno affollato la Mostra d'Oltremare per il concorso per operatore ecologico dell'Asia. 500 i posti disponibili per lavorare nell'Azienda di igiene urbana del Capoluogo campano.

I partecipanti divisi in tre turni diversi si sono sottoposti a 50 domande a risposta multipla. Domani altre sessioni del concorso. Il 10% dei candidati ha un’età superiore ai 50 anni, anche se 200 posti sono riservati a contratti di apprendistato (giovani tra i 18 e 29 anni).