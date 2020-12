Covid-19, il Prof. Ascierto si è vaccinato all'ospedale Cotugno

Anche il Prof. Paolo Ascierto si è sottoposto quest'oggi alla vaccinazione anti-Covid 19. Il noto oncologo dell'Istituto Pascale di Napoli è stato tra i primi questa mattina ad effettuare il vaccino presso l'ospedale Cotugno, dove saranno vaccinati anche nelle prossime ore altri dipendenti dell'Azienda Ospedaliera dei Colli e dell'Istituto Pascale.

Il direttore dell'Asl Napoli 1 Centro Ciro Verdoliva, ai microfoni di Radio Crc, ha fatto il punto sul piano di vaccinazione in città: "All’ospedale del Mare abbiamo iniziato i vaccini al personale sanitario e non, perché al più presto vogliamo dichiarare gli ospedali free Covid per gli operatori ed offrire un ottimo servizio ai cittadini. Dal 7 gennaio inizieremo migliaia di vaccinazioni alla Mostra d’Oltremare e poi ci sarà l’ondata di vaccinazione in primavera con 3-400mila persone. Bisogna farci trovare il più preparati possibile per tutte le persone che vorranno vaccinarsi”.