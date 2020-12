Ascierto, la denuncia: "Creato profilo social falso a mio nome, è una truffa"

Un profilo social falso è stato creato a nome del Prof. Paolo Ascierto. E' quanto denunciato dallo stesso oncologo e primario dell'Istituto Pascale di Napoli sulla sua pagina Facebook ufficiale.

"Ho scoperto che è stato creato un profilo fake a mio nome. Si tratta di una truffa visto che gli amministratori chiedono dati bancari e donazioni assolutamente false. Stiamo effettuando una segnalazione a Facebook per chiudere l'account, nel frattempo non accettate l'amicizia e sopratutto non fornite i vostri dati a nessuno", scrive il medico campano.