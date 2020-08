Ascierto: "Il virus non è stato ancora sconfitto. Ai giovani consiglio di evitare l'estero quest'anno"

"Il virus non è stato ancora sconfitto, occorre continuare a stare molto attenti, rispettare il distanziamento, utilizzare la mascherina", ha affermato il professor Paolo Ascierto sulla pandemia da Covid ritirando il Premio "Telesia for Peoples" 2020 nelle Terme di Telese.

