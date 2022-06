In giro con un'ascia: denunciato

Una Torre Annunziata presidiata dai carabinieri quella vista ieri sera. Decine di pattuglie hanno “invaso” la città con posti di controllo e perquisizioni. Settantanove le persone identificate, 31 i veicoli passati al setaccio. I militari della locale compagnia, insieme a quelli del 10 Reggimento Campania, hanno arrestato un 47enne per evasione. Nonostante fosse ai domiciliari è stato trovato in strada.

Denunciati e non arrestati per lo stesso reato altri due uomini: un 66enne e un 33enne, entrambi di Boscoreale. Dovrà rispondere di guida senza patente un 44enne di Boscoreale perché sorpreso alla guida di una Punto nonostante fosse sprovvisto di titoli.

Non sono mancate le armi. Un 29enne di Boscoreale è stato sorpreso in strada con un’ascia, 15 cm la lama, 40 cm il fusto. È stato denunciato per porto abusivo di armi. Cinque le persone segnalate al Prefetto per uso di stupefacenti, 12 le contravvenzioni al codice della strada notificate