Apre l'ascensore di Monte Echia, ma è polemica: "Biglietti a 5 euro, il Comune vuole farne la Torre Eiffel?"

Dopo vent'anni di lavori non è certo qualche giorno di attesa in più a scandalizzare. Eppure sull'ascensore di Monte Echia, che si prevedeva di aprire a Pasqua e che invece non è ancora in funzione, è polemica. E non per i ritardi, bensì per quanto caro sia biglietto che Anm vuole introdurre per permetterne l'accesso: costerà infatti 5 euro, salvo non si sia abbonati Anm (in tal caso è "gratuito").

"Si pagherà quel che serve per sostenere il servizio", ha sottolineato con fermezza l'assessore alla Mobilità Edoardo Cosenza, "è costosissimo" e necessita una "costosissima guardiania h24 per tutelare il posto".

L'accusa: "Il Comune ne vuole fare un'attrazione per turisti"

Dall'altra parte Luca Simeone, direttore del Napoli Bike Festival e bicycle mayor di Napoli, è tra i capofila della protesta. L'impianto, spiega, "come gli altri presenti in città (Sanità, Chiaia, Acton e Ventaglieri), rientra tra gli ascensori pubblici nati per facilitare i collegamenti in verticale e sono gestiti da Anm, l'azienda che ha la responsabilità dei sistemi di trasporti pubblici per conto del Comune di Napoli". E se mentre gli altri quattro sono gratuiti, per quello di Monte Echia "l'idea dell'amministrazione è quella di non considerarlo parte di una rete di infrastrutture a servizio della mobilità dolce, bensì una nuova attrazione turistica, una specie di Torre Eiffel partenopea".

Simeone alla questione dei costi controbatte sottolineando quanto in quartieri come Posillipo o Bagnoli siano senza strisce blu, laddove "a Parigi un'ora di parcheggio su strisce blu per un suv costa 18 euro, il triplo di un auto di media grandezza".

"A breve aprirà la linea 6 ed anche la fermata di Monte di Dio – prosegue il direttore del Napoli Bike Festival – Integrando linea 1 con linea 6 e ascensore pubblico di Monte Echia, al costo di un biglietto della metro praticamente da tutta Napoli si potrebbe arrivare sul lungomare per una passeggiata, un caffè, un gelato, una pizza. E invece l'amministrazione decide di disincentivare la mobilità attiva ed intermodale. Un capolavoro".

L'ipotesi: gratis per i residenti della zona

Intanto dal Comune fanno sapere che per gli abitanti dell'area superiore di Monte Echia - zona che Comune e Prima Municipalità starebbero definendo - ci dovrebbe essere un passaggio libero rerso possibile attraverso un tesserino emesso da Anm. Un'eventualità tutta da confermare visto quanto complessa (e controversa) dato che farebbe distinzione, nei fatti, tra cittadini residenti in uno stesso Comune.