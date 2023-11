Ascensore precipita dal quarto piano e si ferma poco prima dell'impatto con il suolo

Paura ad Afragola, nel Parco Guerra, dove un ascensore con una persona all'interno è precipitato dal quarto piano fermandosi poco prima di schiantarsi a terra, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno impiegato non poco per tirarlo fuori, fortunatamente salvo. Sconvolto il padre del ragazzo, noto politico afragolese.

"Un parco residenziale con ormai la presenza di decine di uffici - dichiara un residente -uffici con utenze di persone e dipendenti che probabilmente nell'utilizzo quotidiano vanno al di là di quelle che sono le potenzialità di un ascensore di uso domestico. Noi che viviamo in questo parco non possiamo rischiare la vita come è successo questa sera".