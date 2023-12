Arriva l'ambulanza ma un 80enne è già morto: spintoni e insulti contro il personale medico del 118

Nella notte tra il 25 ed il 26 dicembre al 118 della Napoli 2 giunge una telefonata con richiesta di soccorso a Via Cappella a Bacoli per perdita di coscienza in un 80enne. In appena 9 minuti gli equipaggi 118 di Bacoli ed automedica di Pozzuoli sono sul posto e trovano un gruppo di persone sotto al palazzo.

"Sono stati accolti con un applauso ironico. Appena scesi dal mezzo sono partiti gli spintoni e gli insulti. Da subito sono stati allertati i carabinieri. Spintoni e insulti sono continuati per tutta la durata della ascesa dell’equipaggio nell’appartamento del paziente, che alla fine è stato rinvenuto freddo ed in semi-rigidità cadaverica, ossia già morto", denuncia Nessuno Tocchi Ippocrate.