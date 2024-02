Titolare di una struttura ricettiva nel cuore di Napoli chiama la Polizia: la scoperta degli agenti in una stanza

Gli agenti del commissariato Vasto-Arenaccia, durante il servizio di controllo del territorio, a seguito di una nota pervenuta alla locale Sala operativa, sono intervenuti nella notte tra giovedì e venerdì presso una struttura ricettiva di via Bologna per la segnalazione di una persona molesta.

I poliziotti, giunti prontamente sul posto, sono stati avvicinati dal titolare della struttura e lo stesso ha raccontato che, poco prima, era stato minacciato da un ospite. Per tali motivi, gli operatori si sono recati nella stanza del soggetto ma quest’ultimo, alla loro vista, si è scaraventato contro di loro danneggiando anche le porte della camera e alcune suppellettili, fino a quando, non senza difficoltà e dopo una colluttazione, è stato bloccato anche grazie al supporto degli agenti dell’Ufficio prevenzione generale e del commissariato Vicaria-Mercato; inoltre, il predetto è stato trovato in possesso di 5 pezzi di hashish del peso di circa 18 grammi, 2 bustine contenenti circa 3,5 grammi di marijuana e una dose di cocaina.

Per cui, l’indagato, un 28enne di origine tunisina, con precedenti di polizia, anche specifici, è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, lesioni personali, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento.