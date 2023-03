Passeggia nel cuore di Napoli con un trolley, poi vede i carabinieri e cambia strada: la scoperta

Sono le 21 circa in via Casanova, a pochi passi da piazza Nazionale. Un uomo passeggia con un trolley nero e quando intravede i lampeggianti di una pattuglia dei carabinieri cambia strada, provando ad attraversare la piazza.

I militari del nucleo Radiomobile interpretano quel movimento come sospetto e fermano quello che, ad un’occhiata distratta, poteva sembrare un turista diretto alla stazione centrale. Ma l'uomo, un 30enne di Secondigliano, non è in vacanza. E' teso ed il motivo è nelle sue tasche, ma soprattutto nella valigia che porta con sé.

Addosso i carabinieri hanno rinvenuto due bustine di marijuana e nel trolley un panetto e mezzo di hashish avvolto nel cellophane. A marchiare i quasi 160 grammi di stupefacente, la scritta “VIP”. E 110 euro in contante ritenuto provento illecito. Il 30enne è finito in manette, arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio. E’ ora ai domiciliari, in attesa di giudizio.