Seduto su una panchina nel cuore di Napoli, preleva una cosa dalla bocca e la consegna

Nel pomeriggio di mercoledì, gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, durante i servizi all’uopo predisposti, in piazza San Francesco a Capuana, hanno notato, seduto su una panchina, un uomo che, dopo aver prelevato qualcosa dalla bocca, l'ha consegnata ad una persona in cambio cambio di denaro.

I poliziotti sono tempestivamente intervenuti, bloccando, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, sia l’indagato, che è stato trovato in possesso di 4 involucri del peso complessivo di circa un grammo e di 50 euro, sia l’acquirente, che è stato trovato in possesso della dose appena acquistata.

Per tali motivi, un 32enne di nazionalità nigeriana è stato tratto in arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti, mentre l’acquirente è stato sanzionato amministrativamente per detenzione di sostanze stupefacenti per uso personale.