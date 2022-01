Le grida di una donna richiamano il marito: i carabinieri intervengono in soccorso della coppia

I carabinieri sono intervenuti a Casoria, nella frazione Arpino, dove hanno bloccato un 35enne di origini nigeriane. L'uomo, secondo quanto ricostruito dai militari, si trovava all'esterno di una sala per ricevimenti. Dopo essere entrato, complice il suo stato di ebbrezza, avrebbe provato a baciare la titolare. La donna è riuscita a divincolarsi e ha gridato, chiedendo aiuto al marito che è intervenuto e ha ingaggiato una colluttazione con il 35enne.

Intanto al 112 è arrivato l?allarme e una pattuglia della stazione locale dei carabinieri è stata mandata in soccorso della coppia. Giunti sul posto, i militari hanno bloccato e foto-segnalato il 35enne. Dai terminali è emersa una sequela di misure cautelari pendenti, da eseguire a suo carico.

La prima è un divieto di dimora nelle province di Bolzano e Roma emesso dal tribunale di Trento, su richiesta della locale DDA, per associazione a delinquere finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti nelle province di Roma, Trento e Bolzano. La misura rientra nell'ambito di un'attività di indagine denominata ?Acqua Verde?, condotta dai carabinieri del Nucleo investigativo di Trento nel periodo compreso tra ottobre 2019 e dicembre 2020. E ancora un?ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal tribunale di Roma, su richesta della locale procura, per le violazioni alla misura dell?obbligo di presentazione alla p.g. a cui era sottoposto. L'uomo è ora in carcere a Poggioreale.