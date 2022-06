In vacanza sull’isola, era destinatario di una richiesta di arresto da parte della Svizzera. Tra i reati contestati una truffa da un milione di franchi commessa sul territorio elvetico. L'arrestato è ora in attesa di estradizione.

Ricercato per una truffa milionaria

Ricercato per una truffa in Svizzera: arrestato mentre era in vacanza ad Ischia