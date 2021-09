Arrestato latitante: sconterà 12 anni per traffico di droga

Era ricercato da maggio 2021 G. C., il 49enne di Forcella scovato dai carabinieri del nucleo investigativo a Grumo Nevano. Sul capo dell'uomo, già noto alle forze dell'ordine, pendeva un ordine di carcerazione emesso dalla Corte di Appello di Napoli. G. C. è stato individuato e bloccato in Via Falcone e trasportato al carcere di Poggioreale: sconterà 12 anni di reclusione per associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti.