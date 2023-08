Viola la detenzione domiciliare e pesta un passante senza motivo nella piazza in cui fu ucciso il padre

I carabinieri della sezione operativa di Torre del Greco hanno arrestato un 51enne, in esecuzione di ordine di sostituzione della detenzione domiciliare. L'uomo, ritenuto dagli inquirenti legato al clan “Falanga” operante nel territorio di Torre del Greco, ha ripetutamente violato le prescrizioni imposte dalla misura applicata della detenzione in casa ed è ora in carcere.

Qualche settimana fa, durante la detenzione domiciliare, raggiunse piazza Palomba e pestò senza alcun motivo un passante.

Nella stessa piazza, 20 anni fa, il padre fu assassinato in un agguato di stampo camorristico.

Il 51enne è ora a Poggioreale.