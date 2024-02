Rapina shock al distributore di carburanti, in manette il secondo presunto aggressore

La Polizia di Stato e l’Arma dei Carabinieri, su delega della Procura di Napoli, hanno stamane eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal G.I.P. del Tribunale di Napoli, nei confronti di un ventenne originario del quartiere Ponticelli.

Il giovane è ritenuto gravemente indiziato di tentato omicidio aggravato, tentata rapina aggravata, porto abusivo di arma da fuoco in luogo pubblico e ricettazione.

L'episodio di cui viene accusato è avvenuto la sera del 29 marzo 2023 in via Reggia di Portici, è quello dell'ingegnere gravemente ferito ad una pompa di benzina nel tentativo di rapina della sua moto. L'uomo oppose resistenza ai due rapinatori e uno gli sparò. La vicenda è particolarmente nota anche per il fatto che vennero diffuse a mezzo stampa le immagini della videosorveglianza.

Già lo scorso settembre per la stessa vicenda venne arrestato un 17enne.