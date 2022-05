Voleva uccidere il cugino per un debito: 19enne arrestato dopo un blitz dei Carabinieri

Ad Acerra, per delega della DDA di Napoli, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna hanno tratto in aresto un 19enne del posto, accusato di “tentato omicidio volontario” e “porto e detenzione illegale di arma da fuoco”, reati aggravati dalle modalità mafiose.

L’indagine, condotta dal Nucleo Investigativo di Castello di Cisterna e diretta dalla DDA partenopea, è stata avviata a seguito del tentato omicidio avvenuto ad Acerra il 15 marzo scorso, ai danni di un 23enne, cugino dell’arrestato. All’esito dell’attività investigativa: - a carico dell'arrestato sono stati acquisiti gravi indizi di colpevolezza - gli in quirenti hanno individuato il movente del fatto delittuoso: il credito di una somma di danaro che l’autore del delitto aveva nei confronti della vittima per un affare illecito che, per gli investigatori, si inquadra nell’ambito dello spaccio di droga.

Entrambi i protagonisti della vicenda, come comunicano le forze dell'ordine, sono legati al gruppo camorristico Tedesco-Terracciano attivo ad Acerra.