Minacciava la mamma con un coltello per ottenere soldi: arrestato

Ha puntato il coltello da cucina contro la madre per estorcerle denaro e acquistare droga. Protagonista un 35enne napoletano del quartiere Stella. Lo faceva da tempo ma la donna non aveva mai avuto il coraggio di denunciarlo. Questa volta le cose sono andate diversamente: la vittima, terrorizzata, ha approfittato di un attimo di distrazione del figlio per allertare il 112.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’uomo, un incensurato 35enne napoletano, è stato sorpreso dai carabinieri della locale stazione ancora con l’arma in pugno. Quando ha consegnato spontaneamente il coltello, il 35enne è finito in manette ed è stato tradotto al carcere di Poggioreale. Dovrà rispondere di estorsione.