Invitato a scendere dal treno perchè senza green pass: fugge sui binari e lancia pietre contro la polizia

Presso la stazione di Napoli centrale sabato scorso un 27enne di nazionalità nigeriana, irregolare sul territorio nazionale e con precedenti per violenza a pubblico ufficiale, è stato invitato a scendere dal treno in stazione a Napoli centrale perché sprovvisto del green pass.

L'uomo ha subito opposto resistenza agli agenti della polizia ferroviaria intervenuti, per poi darsi alla fuga sui binari, lanciando pietre in direzione dei poliziotti che lo inseguivano. Gli operatori prontamente, utilizzando una pilotina di manovra che transitava in quel momento, lo hanno raggiunto e bloccato. Ma anche in quell'occasione l’uomo non si è arreso e ha tentato di sottrarre ad uno degli agenti l’arma d’ordinanza.

Bloccato e condotto in ufficio, dopo gli adempimenti di rito è stato arrestato per tentata rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, nonché per interruzione di pubblico servizio.