Blitz anti-droga al "parco Macello": arrestato un 41enne

I carabinieri di Casalnuovo hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 41enne già sottoposto ai domiciliari. Nella sua abitazione, i militari hanno rinvenuto 16 dosi di marijuana, 4 di hashish, 2 di cocaina.

E ancora un bilancino per pesare lo stupefacente e 415 euro in contante, verosimilmente provento illecito. Il 41enne del “parco Macello” è finito in manette ed è stato nuovamente sottoposto ai domiciliari, in attesa di giudizio