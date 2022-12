Arrestano uno spacciatore, ma la folla si ribella: attimi di tensione in Centro

Ieri sera i Nibbio dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via San Pietro a Maiella hanno notato, nei pressi delle scale di una chiesa, un uomo cedere ad un altro un involucro in cambio di denaro; i due, alla vista degli operatori, si sono dati alla fuga. I poliziotti, dopo un breve inseguimento terminato in via Santa Maria di Costantinopoli, hanno bloccato lo spacciatore trovandolo in possesso di 48 dosi contenenti circa 48 grammi di marijuana.

In quel momento, poiché erano giunte numerose persone che rendevano difficoltoso l’intervento degli operatori, è arrivata in supporto una volante ma un uomo ha iniziato ad inveire contro gli agenti pronunciando frasi oltraggiose fino a quando, non senza difficoltà, è stato bloccato. Un 26enne del Mali con precedenti di polizia, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, mentre l’uomo, identificato per un 32enne napoletano con precedenti di polizia, è stato denunciato per oltraggio e resistenza a Pubblico Ufficiale.