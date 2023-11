"Ma cosa nascondi vicino al motore?": arrestato un insospettabile

Conserva cocaina in una scatola incollata nel vano motore dello scooter. Un pusher arrestato. I carabinieri della sezione operativa di Marano hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un incensurato 20enne.

Il giovane è stato fermato durante un posto di controllo in via quattro Martiri, nel comune di Mugnano. Era in sella ad uno scooter e, quando è stato perquisito, i militari hanno trovato nelle sue tasche 5 palline di cocaina e una bustina di marijuana.

In una scatola incollata artigianalmente nel vano motore dello scooter altre 35 dosi di cocaina. Il 20enne è finito in manette ed è ora in carcere, in attesa di giudizio.