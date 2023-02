"Corrieri" della droga bloccati in Centro: sono due insospettabili

I carabinieri hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio due incensurati di 29 e 26 anni. Entrambi corrieri per una nota società di trasporti, sono stati controllati in strada, poco lontano dalla centrale in via Montagna Spaccata.

Erano vicino al furgone aziendale quando sono stati notati mentre cercavano di sbarazzarsi di un grosso pacco. Dalla scatola, rimosso il nastro adesivo, sono emersi tre bustoni sottovuoto carichi di marijuana. 8 chili di erba, pronta per essere dosata e smerciata.

I due corrieri sono finiti in manette, la droga sotto sequestro. Sono ora in carcere, in attesa di giudizio.