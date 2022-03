Spaccia droga nei pressi del Commissariato: arrestato un giovane

Ieri gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, hanno notato in via Giuseppe Fava, nei pressi del Commissariato Scampia, un giovane che, in cambio di denaro, ha consegnato qualcosa ad una persona che si è allontanata frettolosamente.

Il ragazzo, accortosi della presenza dei poliziotti, per guadagnare la fuga li ha spintonati fino a quando, non senza difficoltà, in via della Resistenza è stato bloccato e trovato in possesso di 15 bustine contenenti marijuana del peso di circa 16 grammi, una busta con circa 2 grammi della stessa sostanza, 11 stecche di hashish per circa 16 grammi, diverso materiale per il confezionamento della droga e 230 euro.

Un 20enne napoletano, è stato arrestato per spaccio e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti aggravato, lesioni aggravate, violenza e resistenza a Pubblico Ufficiale.