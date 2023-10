Conta i soldi in auto e i carabinieri gli bussano al finestrino: la scoperta è incredibile

I carabinieri del Vomero hanno arrestato per detenzione di droga a fini di spaccio un 19enne di Marano già noto alle forze dell’ordine. Era in auto ed è stato controllato mentre contava una grossa somma di denaro contante: oltre 4mila euro. Con lui un coetaneo.

Perquisito, il 19enne nascondeva addosso una dose di hashish. Nella sua abitazione, invece, i militari hanno rinvenuto e sequestrato 79 grammi della stessa sostanza, 2 bilancini di precisione e materiale vario per il confezionamento.

Il giovane è finito in manette ed è ora ai domiciliari, in attesa di giudizio. La persona che era con lui segnalata alla Prefettura per una piccola dose di hashish trovata nelle sue tasche.